ItaliaMeteo Schlein | Trasferimento a Roma licenziamento mascherato

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha commentato il trasferimento di alcuni ricercatori a Roma, definendolo un licenziamento mascherato. Ha precisato che non si può spostare di 350 chilometri dei lavoratori con solo una settimana di preavviso. La sua dichiarazione è arrivata durante un incontro con alcuni ricercatori prima di un presidio in Piazza San Francesco contro la riforma della giustizia.

"Non si trasferiscono di 350 chilometri dei lavoratori con una settimana di preavviso": è quanto ha dichiarato la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein dopo aver incontrato, prima del presidio in Piazza San Francesco contro la riforma della giustizia, alcuni ricercatori di ItaliaMeteo. Il governo ha deciso di chiudere la sede bolognese dell'agenzia e trasferirla a Roma, lasciando ai dipendenti una settimana per scegliere se seguire o perdere il posto. Prima dell'inizio dell'evento, la segretaria dem insieme al presidente della Regione, Michele De Pascale, e al sindaco,Matteo Lepore, si sono fermati a parlare con alcuni ricercatori dell'agenzia presenti in piazza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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