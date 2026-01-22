sicurezza e decoro urbano le proposte del comitato

Il Comitato per la sicurezza e il decoro urbano di Cesenatico ha convocato un incontro questa sera alle 20. L'iniziativa mira a discutere le proposte e le strategie per migliorare la sicurezza e il decoro della città, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. Un momento importante per condividere idee e approfondire le iniziative in corso, nel rispetto delle normative e delle esigenze della comunità.

Il neonato Comitato per la sicurezza e il decoro di Cesenatico ha organizzato un incontro che si terrà questa sera alle 20.45 nella sala convegni dell’hotel Miramare. Il problema dei furti è sentito e su questo argomento battono i fondatori del Comitato, introducendo il tema ’ Sicurezza e vivibilità urbana ’, in un appuntamento dove sono stati invitati i carabinieri, la Polizia locale e l’assessore alla sicurezza Mauro Gasperini, per un confronto su criticità, decoro e prevenzione. L’obiettivo è raccogliere segnalazioni e proposte, con al centro le questioni che più spesso vengono segnalate sul territorio, come appunto i furti, episodi di microcriminalità, aree percepite come poco sicure, problemi di decoro urbano e la necessità di controlli più efficaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Federica Ubaldi presenta quattordici mozioni al bilancio dedicate a decoro urbano, raccolta dei rifiuti, mobilità e sicurezza stradale, segnando un impegno concreto per migliorare la qualità della vita cittadina e rafforzare l'attenzione verso tematiche fondamentali per il benessere della comunità.

Stretta del Comune di Spoltore sugli illeciti che minano decoro e sicurezza: "sì" al daspo urbano

