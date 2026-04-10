A Torino il fine settimana del 18 e 19 aprile si svolgerà la prima edizione di Be Comics! Be Games!, un evento dedicato a fumetto, gaming, esports, cosplay e K-pop. La manifestazione, promossa da Fandango Club Creators in collaborazione con GL events Italia, offrirà una vasta gamma di attività e incontri con ospiti legati a questi generi. La città si prepara ad accogliere appassionati provenienti da diverse parti, offrendo un appuntamento ricco di proposte e intrattenimento.

Fumetto, gaming, esports, cosplay, K-pop: cinque linguaggi, un solo weekend. Il 18 e 19 aprile, Be Comics! Be Games! debutta a Torino – prima edizione del format ideato da Fandango Club Creators, qui in partnership con GL events Italia. Lingotto Fiere ospiterà case editrici, postazioni gaming e spazi per il gioco libero, con un palinsesto denso di talk, showcase e spettacoli. In scena grandi nomi del fumetto, italiano e internazionale, quali David Messina, Simone Di Meo, Julien Blondel, Pasqual Ferry, Vincenzo Federici, Fraffrog, e volti noti del web tra cui Yotobi, Il Masseo, Lollo Lacustre, Andrea Bellusci e Gabrielle Croix. Biglietti e abbonamenti sono acquistabili sul sito ufficiale, con tariffe speciali per chi acquista in prevendita, per chi decide di godersi l’esperienza entrambi i giorni e per chi verrà in cosplay. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Be Comics! Be Games! di Torino si prospetta ricco di eventi e ospiti imperdibili

Be Comics! Be Games! sta per iniziare e si prospetta ricca di eventi imperdibiliSi stanno scaldando i motori per l’evento pop più atteso dell’anno in territorio Padovano, dove tutti gli amanti della cultura nerd troveranno pane...

Be Comics! Be Games! debutta al Lingotto di Torino(Adnkronos) – La città di Torino si prepara ad accogliere un nuovo tassello nel panorama delle fiere dedicate all'intrattenimento contemporaneo.

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Community, torna Lucca Collezionando, l'edizione primaverile di Lucca Comics! Dopo la bellezza della scorso anno - con una mostra dedicata al mio lavoro e tanti incontri - ci torno volentieri: è casa, tra amici da rivedere e bella gente che passa a salutare. Tra x.com