Be Comics! Be Games! debutta al Lingotto di Torino

Be Comics! Be Games! ha aperto i battenti al Lingotto di Torino, attirando appassionati di fumetti e videogiochi. La fiera nasce dall’esigenza di offrire uno spazio dedicato agli amanti di queste passioni, con stand, incontri e attività per tutte le età. Migliaia di visitatori si sono già radunati per scoprire le novità del settore e partecipare a workshop e showcase. La prima giornata si è conclusa con grande entusiasmo tra i partecipanti, pronti a vivere altri momenti di svago e scoperta.

(Adnkronos) – La città di Torino si prepara ad accogliere un nuovo tassello nel panorama delle fiere dedicate all'intrattenimento contemporaneo. Il 18 e 19 aprile 2026, i padiglioni di Lingotto Fiere ospiteranno la prima edizione locale di Be Comics! Be Games!, un progetto che nasce dalla collaborazione tra GL events Italia e Fandango Club Creators.