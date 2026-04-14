De Paola | Allegri è super pagato e non lo merita Questo Milan può perdere con chiunque

Paolo De Paola, giornalista sportivo, ha espresso critiche nei confronti dell’allenatore del Milan, sostenendo che riceve una retribuzione elevata e che non meriterebbe tale stipendio. Durante un intervento a 'TMW Radio', ha anche affermato che il Milan potrebbe perdere contro qualsiasi avversario. Le sue dichiarazioni sono state rivolte principalmente alla gestione tecnica della squadra e alle condizioni attuali del club.

Massimiliano Allegri, si sa, è un tecnico da sempre divisivo. C'è chi lo ama, per la sua capacità di gestire un gruppo, di formare una squadra e, soprattutto, di collezionare risultati (6 Scudetti, 5 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane tra Milan e Juventus). Poi, però, c'è anche chi lo odia, per il gioco a volte troppo pragmatico e poco spettacolare che propone con le sue squadre. Paolo De Paola, giornalista sportivo, sicuramente più che alla scuola dei 'risultatisti' appartiene a quella dei 'giochisti'. Almeno, questo è quello che si evince dall'intervista rilasciata nelle scorse ore a 'TMW Radio' avente, per tema, proprio la filosofia di gioco di Max Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Paola: “Allegri è super pagato e non lo merita. Questo Milan può perdere con chiunque” Lo vuole a tutti i costi, il Milan spara alto: Allegri ne può perdere un altroThuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? L’annuncio di Romano Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due... Roma-Milan, De Paola: “Rossoneri dovevano insistere per portare a casa la vittoria. Allegri …”Durante il consueto appuntamento con 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', il giornalista Paolo De Paola ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri,... La chiave di questo Milan non è ne Modric, ne Leao, ma Gabbia Il Milan in questa stagione ha perso 7 partite, una per un motivo diverso, ma in 6 di queste c’è stata una costante, l’assenza del perno della difesa rossonera Dopo il ritorno dal prestito di - facebook.com facebook Udinese, Runjaic: "Forse il Milan non si aspettava questo tipo di energia da parte nostra. Ma è stata una partita combattuta anche se non sembra così" x.com