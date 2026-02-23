Lo vuole a tutti i costi il Milan spara alto | Allegri ne può perdere un altro

Il Milan insiste per rinforzare la rosa, spinto dalla recente sconfitta contro il Parma. La richiesta di mercato è chiara e mira a portare un nuovo attaccante entro la fine della sessione. Allegri si prepara a gestire le nuove sfide, consapevole delle pressioni esterne. La società ha già avviato le trattative, mentre i tifosi aspettano sviluppi concreti. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro della squadra.

Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? L’annuncio di Romano Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere! Napoli, impreca davanti la tv per il rigore negato contro l’Atalanta: la moglie lo accoltella! L’episodio shock Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il BodoGlimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di Chivu Napoli, Contini si sfoga sui social: «Che pagliacciata il calcio di oggi! Meglio che ci diamo al ballo» – FOTO D’Aversa Torino, sarà lui l’erede di Baroni! Accordo di massima già trovato: i dettagli Champions League, designati gli arbitri per i playoff di ritorno: ecco chi dirigerà le partite di Inter, Juve e Atalanta Simeone in Serie A? C’è già un pre-accordo per il prossimo anno con quella big! La bomba dalla Spagna Bove Watford, il tecnico è sicuro: «Sta bene, sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Jashari: «Finalmente l’infortunio è ormai alle spalle. Il Milan lo volevo a tutti costi in estate. Ecco il mio rapporto con Allegri»Jashari rivela il suo percorso di recupero e il desiderio di vestire rossonero fin dall’estate.

Conte lo vuole a tutti i costi! Il Napoli lo riporta in Serie A, affare per gennaioIl Napoli si prepara a rinforzare la rosa nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di riportare in Serie A un giocatore desiderato dall’allenatore Conte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Tutti contro Bastoni. I social lo accusano, e c’è chi lo vuole fuori dalla Nazionale; Anna Ferzetti, il tempo che ci vuole; Un tunnel per le auto che passa sotto al fiume? Ma vuole mettere a rischio la vita di tutti?. E' polemica per l'ideona del vicesindaco; Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini.

Biennale col Napoli, Conte lo vuole a tutti i costi: firma a un passoArrivano buone notizie per Antonio Conte e tutto il Napoli con gli azzurri che potrebbero presto festeggiare la firma di un calciatore con un biennale. Sono giorni importanti per quello che riguarda ... calciomercato.it

Stando a quanto riportato da Fabrizio #Romano, il club rossonero ha già avviato i contatti con il giocatore per il prolungamento del contratto, con un aumento dello stipendio Il #Milan vuole puntare tutto su Davide per il futuro Può diventare un pilastro di qu - facebook.com facebook

Il Milan vuole restare in scia, Roma e Napoli vogliono staccare la Juve #presentazioneseriea #26agiornata x.com