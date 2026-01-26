Roma-Milan De Paola | Rossoneri dovevano insistere per portare a casa la vittoria Allegri …

Il pareggio tra Roma e Milan ha suscitato commenti e analisi sul rendimento delle due squadre. Paolo De Paola ha sottolineato la necessità dei rossoneri di insistere per ottenere un risultato migliore, evidenziando alcune scelte di Allegri. Si tratta di un punto di riflessione sulle strategie e le prestazioni delle squadre in questa fase della stagione.

Durante il consueto appuntamento con 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', il giornalista Paolo De Paola ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio dell'Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Milan-Roma invece finisce 1-1. Chi esce più soddisfatto dalla sfida dell'Olimpico? "Ho visto felici tutti e due gli allenatori a fine partita, il che significa che entrambe le squadre in realtà hanno dei timori che a mio modo di vedere non dovrebbero avere. Il Milan una volta raggiunto il vantaggio doveva insistere e cercare di portare a casa la vittoria, per quanto sono consapevole del fatto che non tutti debbano avere lo stesso approccio di Spalletti". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

MILAN ROMA 1-0 ADANI:ROMA POTEVA FARE 4/5 GOAL! #adani #allegri #gasperini #ASROMA ##MILAN

