Il Pd va all' accordo con Cateno De Luca? Hyerace | Quest' acqua non la berremo mai

Il segretario provinciale del Pd di Messina ha dichiarato che con l’attuale dirigenza del partito non si prenderà mai in considerazione un accordo con Cateno De Luca. Hyerace, che sta coordinando le liste per le prossime amministrative e il sostegno alla candidatura di Antonella Russo, ha espresso questa posizione netta, escludendo qualsiasi possibilità di collaborazione con il sindaco uscente.

Dopo la direzione regionale del partito democratico e le affermazioni del segretario regionale a Messina i rapporti appaiono altri "Con l'attuale dirigenza del Pd di Messina quest'acqua non la berremo mai": il segretario provinciale dei democratici Armando Hyerace che con il suo staff sta curando l'organizzazione delle liste per le amministrative e il sostegno alla candidatura di Antonella Russo taglia corto sull'ipotesi di un'alleanza con Sud chiama Nord e l'ex sindaco del capoluogo Cateno De Luca. Ieri nel corso della direzione regionale del Pd a Niscemi il segretario regionale Anthony Barbagallo aveva... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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