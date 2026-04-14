In un'intervista concessa al New York Times, Aurelio De Laurentiis ha affrontato diversi argomenti legati al calcio italiano. Tra i temi discussi, ha fatto riferimento alla gestione tecnica e alle prospettive future del settore, menzionando anche il ruolo dell’ex allenatore e le possibili riforme in corso. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sull’attuale situazione del calcio nazionale.

Nel lungo colloquio con il New York Times, Aurelio De Laurentiis ha toccato molti dei temi che agitano il presente e il futuro del calcio. Dal Napoli ad Antonio Conte, dalla Nazionale alle regole del gioco, fino al rapporto sempre più fragile tra il calcio e le nuove generazioni. Un intervento ampio, a tratti durissimo, in cui il presidente azzurro difende il proprio allenatore, attacca il sistema e rilancia la sua idea di riforma totale. Sul futuro di Conte, De Laurentiis parte da un concetto semplice: il tecnico è parte centrale del progetto azzurro e difficilmente lo lascerebbe all’improvviso. Il presidente lega il discorso sia alla situazione ancora incerta della federazione sia al rapporto professionale costruito con l’allenatore.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis shock: da Conte al calcio da cambiare

Conte non chiude al ritorno da Ct: la posizione di De LaurentiisAntonio Conte è uno dei principali papabili per diventare il Ct della Nazionale italiana di calcio.

Tra Conte e De Laurentiis, al tavolo della trattativa il più forte non sarà Conte. E sul mercato ci sarà da vendereGridelli: "Quale vittoria da grande squadra, Cagliari modesto, la stagione va analizzata".

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