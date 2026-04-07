Conte non chiude al ritorno da Ct | la posizione di De Laurentiis

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardo a un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale italiana di calcio. La situazione si inserisce in un momento di cambiamenti nel panorama calcistico del paese, che coinvolge anche le posizioni di vari protagonisti del settore. Aurelio De Laurentiis, presidente di una delle principali società, ha espresso alcune opinioni sulla questione, senza tuttavia confermare o smentire ufficialmente le trattative.

Antonio Conte è uno dei principali papabili per diventare il Ct della Nazionale italiana di calcio. Come stanno le cose e cosa ne pensa Aurelio De Laurentiis Sono giorni di profonda trasformazione per il calcio italiano. Si pensa, si ragiona, si discute sul futuro del nostro movimento e verso quale direzione andare, con un’esigenza di cambiamento che è sempre più forte, a partire dai vertici. Intanto, sono arrivate le pesantissime dimissioni di Gabriele Gravina, seguite a ruota da quelle di Buffon e Gattuso. Insomma, l’importante battuta d’arresto nelle qualificazioni mondiali ora lascia una serie di candidature e posizioni da trovare per risollevare il nostro calcio. 🔗 Leggi su Sportface.it

Napoli, caso Lukaku: la posizione di De Laurentiis e Conte e il ruolo di De BruyneNapoli, 2 aprile 2026 - Ieri una lunghissima chiacchierata a Radio Crc per parlare del momento no (per usare un eufemismo) del calcio italiano, con...

Italia, Conte blindato da De Laurentiis. Ipotesi ritorno di Roberto ManciniDopo il disastro della mancata qualificazione al prossimo Mondiale, il calcio italiano deve guardare avanti.

Temi più discussi: Altro che Conte, Schlein e Salis. Il centrosinistra ha trovato il candidato ideale: non esiste; Meloni, flop del Sì al referendum e crisi interna: possibili scenari per il futuro del governo; Da Alfredo non chiude. La proprietà: Restiamo un baluardo della cucina trevigiana; L'ennesimo tentativo del campo largo. M5S-Pd verso le primarie, Giorgia Meloni la chiamava ammucchiata.

Conte non chiude all'Italia: Tornerebbe CT ad una condizione. De Laurentiis si opponeAntonio Conte 'conteso' da Italia e Napoli. L'allenatore salentino sarebbe in cima alla lista dei successori di Gattuso come nuovo CT della Nazionale. La redazione di Sky Sport spiega il perché e co ... msn.com

Nuovo Ct Italia, Conte, ci risiamo? Ma serve una impresa per strapparlo al NapoliCerti amori non finiscono. Tutti conosciamo i giri che fanno. Soprattutto quando sono amori di patria, quando in mezzo c’è la Nazionale che sta a cuore a tutti. La ... ilmattino.it

Si fa strada l'orizzonte del Conte bis alla guida della Nazionale: De Laurentiis si mostra disponibile Ma avverte: serve una guida "seria" per la Federazione, con "la maggioranza per la Serie A" Conte sarebbe il ct migliore - facebook.com facebook

#Conte: "Io ct dell'Italia Se fossi il presidente Figc mi prenderei in considerazione". E da Hollywood arriva la risposta di #DeLaurentiis x.com