De Laurentiis avverte Conte | È una persona seria non mi lascerà mai all’ultimo minuto Ucciderebbe il suo bambino

Un dirigente sportivo ha dichiarato che l’allenatore con cui lavora ha un contratto stabile e che non lo abbandonerà all’ultimo minuto. Ha aggiunto che l'allenatore è una persona molto seria, sottolineando la sua affidabilità e il rispetto degli impegni presi. La comunicazione si inserisce in un contesto di chiarimenti riguardo a possibili cambiamenti imminenti nella rosa tecnica della squadra.

“ Antonio Conte è una persona molto seria. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto”. Aurelio De Laurentiis non ha dubbi: Antonio Conte non se ne andrà. E se dovesse decidere di farlo, non lo farà all’ultimo momento, ma “tra aprile e maggio”. In una lunghissima intervista al New York Times, il patron del Napoli ha toccato diversi aspetti. Da come vorrebbe il suo calcio (“tempi da 25 minuti effettivi, basta squadre ‘piccole’ e riduzione del numero delle squadre”) fino appunto al futuro di Antonio Conte, nel mirino della Nazionale e indicato come possibile ct del nuovo corso in attesa di capire chi sarà il nuovo presidente della Figc.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - De Laurentiis avverte Conte: “È una persona seria, non mi lascerà mai all’ultimo minuto. Ucciderebbe il suo bambino” De Laurentiis: “Conte non lascerà il Napoli all’ultimo minuto, è anche una sua creatura”Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rompe il silenzio sul futuro della panchina azzurra e, in un’intervista... Leggi anche: ADL: "Conte ct? È molto serio, non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto. Ucciderebbe la sua creatura"