Il presidente del Napoli ha commentato le voci sul possibile incarico di Antonio Conte come ct della nazionale italiana, rispondendo con una battuta che suggerisce disponibilità, ma anche attenzione. La discussione su chi guiderà la squadra azzurra si è riaccesa dopo le dichiarazioni del tecnico, recentemente protagonista di una vittoria contro il Milan. Il nome di Conte resta tra i più gettonati nel dibattito pubblico e mediatico.

Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisi Mercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti! Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che. Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per l’attacco: partiti i primi sondaggi! Conte ct dell’Italia? De Laurentiis risponde: «Se mi chiedesse di liberarlo direi di sì, ma essendo un uomo intelligente.» Boninsegna incorona Lautaro: «Il... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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De Laurentiis: “Se Conte mi chiedesse di andare in Nazionale, penso che direi di sì”Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, sul possibile ritorno in Nazionale, ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, patron del...

De Laurentiis apre a Conte futuro ct dell'Italia. "Se me lo chiede, gli direi di sì"AGI - Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il via libera ad Antonio Conte come commissario tecnico dell'Italia.

Temi più discussi: Mancini e Conte ct sono due strade percorribili? I loro contratti e quanto guadagnano; Italia, post Gattuso a chi tocca? Conte o Mancini, per il futuro si guarda al passato; Il dopo Gattuso: Mancini, Conte e Guardiola. Il nuovo volto dell’Italia potrebbe passare da qui; Gattuso lascia, chi sarà il prossimo Ct dell'Italia? Conte e Allegri i nomi principali.

Conte: Io ct dell'Italia? Se fossi il presidente Figc mi prenderei in considerazione. E da Hollywood arriva la risposta di De LaurentiisIl tecnico del Napoli: È giusto che ci sia anche il mio nome in lista perché quel ruolo l'ho già ricoperto. Il presidente: Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse direttamente lui penso che ... corrieredellosport.it

Chi sarà il prossimo CT dell'Italia? Conte esplicito, per Mancini ha parlato... LombardoIl tema è di quelli scottanti. La corsa è appena iniziata e non si concluderà prima di fine giugno: chi sarà il prossimo commissario. tuttomercatoweb.com

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