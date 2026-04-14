ADL | Conte ct? È molto serio non mi abbandonerebbe mai all' ultimo minuto Ucciderebbe la sua creatura
Il presidente di una squadra di calcio ha rilasciato un'intervista al New York Times, parlando del rapporto con il tecnico della sua squadra. Ha affermato che il tecnico è molto serio e che non lo abbandonerebbe mai all'ultimo minuto, aggiungendo che ucciderebbe la sua creatura. La conversazione si è concentrata sul legame tra i due e sulla fiducia reciproca. La discussione ha anche toccato alcuni aspetti interni alla squadra e alle decisioni prese nel corso della stagione.
"Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me, non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto". Aurelio De Laurentiis è fermamente convinto che, se proprio dovesse consumarsi un addio, dovrebbe avvenire a breve. "Ucciderebbe la sua creatura, se la abbandonasse all'ultimo minuto, creerebbe un grosso problema. A meno che non decida immediatamente di andare via, allora avrei tempo in questi mesi per trovare qualcun altro. Altrimenti non credo che Conte lasci mai il Napoli. È serio e professionale". Il presidente lo ha detto nell'intervista rilasciata al New York Times, in cui ha parlato molto del tecnico e della possibilità che lasci la squadra per accettare un eventuale incarico con la Nazionale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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