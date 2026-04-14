ADL | Conte ct? È molto serio non mi abbandonerebbe mai all' ultimo minuto Ucciderebbe la sua creatura

Il presidente di una squadra di calcio ha rilasciato un'intervista al New York Times, parlando del rapporto con il tecnico della sua squadra. Ha affermato che il tecnico è molto serio e che non lo abbandonerebbe mai all'ultimo minuto, aggiungendo che ucciderebbe la sua creatura. La conversazione si è concentrata sul legame tra i due e sulla fiducia reciproca. La discussione ha anche toccato alcuni aspetti interni alla squadra e alle decisioni prese nel corso della stagione.