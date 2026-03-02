Questa settimana vede il ritorno in campo di De Bruyne, mentre l’allenatore prepara le formazioni con Anguissa e McTominay. Il Napoli si prepara ad affrontare il Torino venerdì sera al “Maradona”, con l’obiettivo di riprendere il cammino in campionato. L’attenzione è rivolta alle scelte tattiche e ai giocatori disponibili per la sfida imminente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli riparte senza sosta verso il prossimo impegno contro il Torino, in programma venerdì sera al “Maradona”. Come sottolinea Il Mattino, Conte avrà quattro giorni pieni per preparare la sfida, con l’obiettivo di ritrovare energie e soprattutto uomini chiave per lo sprint finale. La notizia più attesa riguarda Kevin De Bruyne. In conferenza stampa, dopo la vittoria di Verona, Conte ha aperto al rientro del belga: «Questa settimana dovrebbe iniziare ad allenarsi con noi, è tornato in una discreta condizione». Come evidenzia Il Mattino, si tratta però di un recupero delicato: non un semplice problema muscolare, ma la rottura di un tendine che lo tiene fuori da fine ottobre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - È la settimana del ritorno di De Bruyne. Conte aspetta Anguissa e McTominay

