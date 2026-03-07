Conte | Gilmour magistrale bene il rientro di Anguissa e De Bruyne E poi Sant’Elmas merita una statua

Il tecnico di una squadra di calcio ha commentato la prestazione di un giocico, sottolineando la sua bravura. Ha anche parlato del ritorno di due giocatori e ha elogiato un altro per il suo valore, affermando che merita una statua. Inoltre, ha ricordato che, nonostante l’assenza di un giocatore chiave, la squadra ha mantenuto il suo stile e la sua mentalità durante tutta la stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Oggi eravamo senza Lobotka ma non perdiamo mai il nostro modo di essere, la nostra mentalità, questo funzionato tutto l’anno. C’è stata una grande risposta Gilmour che ha fatto una partita davvero magistrale”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il successo sul Torino. Il tecnico ha sottolineato a Dazn che “ tutti sono stati bravi stasera, in una partita dominata, che poi si è complicata negli ultimi minuti, ma sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi contro un Torino che è una buona squadra”. Il tecnico ha commentato il rientro in campo di Anguissa e De Bruyne, assenti rispettivamente dal 9 novembre e dal 25 ottobre: “ sembrava stasera che non se ne siano mai andati – ha detto – ma davvero se ne sono andati, siamo stati senza di loro molti mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

