Dazn ascolti super per la 32ª giornata di Serie A e aumenta l' offerta di eventi gratis

Durante la 32ª giornata di Serie A, Dazn ha registrato un picco di ascolti. La piattaforma ha annunciato che, ad aprile, aumenterà il numero di eventi disponibili gratuitamente in modalità streaming aperta. Questa scelta riguarda diverse partite e incontri sportivi trasmessi in diretta, accessibili senza abbonamento. La decisione si inserisce nell’ambito delle iniziative di Dazn per ampliare la fruizione degli eventi sportivi sulla propria piattaforma.

Dazn continua a inanellare numeri importanti per quel che riguarda i telespettatori. Per le gare della trentaduesima giornata sfiorati i 5,6 milioni (5.567.831 per la precisione): un risultato che conferma la capacità del campionato italiano di tenere incollati milioni di tifosi davanti allo schermo in un momento cruciale della stagione, quando si arriva alle battute finali della volata scudetto. Nelle scorse stagioni trasmesse su Dazn, la trentaduesima giornata ha sempre visto in calendario grandi sfide, dai derby più sentiti come quello della Capitale giocato il 13 aprile 2025 e quello della Mole, il 13 aprile 2024, o scontri diretti tra le big del campionato come Roma-Milan del 29 aprile 2023.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dazn, ascolti super per la 32ª giornata di Serie A e aumenta l'offerta di eventi gratis TS – Serie A: la 32ª giornata su Dazn conquista 5,6 milioni di spettatori2026-04-14 17:21:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: TORINO – Sfiorati i 5,6 milioni (5. Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 32a Giornata: Palinsesto e TelecronistiLa 32esima giornata di Serie B in diretta su DAZN,Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per...