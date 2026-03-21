Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 32a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

La 32a giornata di Serie B 202526 viene trasmessa in diretta su DAZN, con partite tra derby, big match e incontri chiave per la classifica e i playoff. La programmazione include orari precisi e telecronisti dedicati, offrendo agli spettatori tutte le partite più importanti di questa fase del campionato. La giornata si concentra su incontri che potrebbero influenzare in modo significativo la posizione delle squadre in classifica.

La 32esima giornata di Serie B in diretta su DAZN,Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff.Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match. Domenica 22 marzo alle ore 17:15, il programma della trentaduesima giornata di Serie BKT proseguirà con la sfida tra Sampdoria e Avellino allo stadio Luigi Ferraris, visibile a tutti su DAZN in modalità gratuita e senza bisogno di. su Digital-News.it La 32esima giornata di Serie B in diretta su DAZN, Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff. Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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