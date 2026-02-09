Caltanissetta | 400 atleti nel cuore del tatami siciliano in vista dei campionati italiani di combattimento

Caltanissetta si anima con oltre 400 atleti pronti a sfidarsi sui tatami del PalaCannizzaro. La città si conferma come punto di riferimento per gli sport di combattimento in Sicilia, ospitando una due giorni dedicata alla passione e alla competizione. Domenica 8 febbraio 2026, il cuore sportivo si mette in mostra con tanti giovani e veterani che si preparano a conquistare il podio.

Caltanissetta al Centro del Tatami Siciliano: Una Due Giorni di Sport e Passione al PalaCannizzaro. Caltanissetta si è confermata, nella giornata di domenica 8 febbraio 2026, un polo di riferimento per lo sport di combattimento in Sicilia. Il PalaCannizzaro ha ospitato con successo la seconda fase del Campionato Regionale Federkombat – Tatami Sport, un evento che ha visto la partecipazione di oltre quattrocento atleti provenienti da tutta la regione. La manifestazione, cruciale per le qualificazioni ai Campionati Italiani, ha rappresentato una vetrina importante per il talento siciliano e un’occasione di rilancio per la città di Caltanissetta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Caltanissetta Campionati

Ultime notizie su Caltanissetta Campionati

Argomenti discussi: Caltanissetta capitale degli sport da combattimento: l’8 febbraio al Palacannizzaro i Campionati Regionali Federkombat.

La #kickboxing siciliana cresce ancora: dopo il successo di #Catania, la 2ª fase del #Campionatoregionale Tatami Sport arriva a #Caltanissetta con 500 atleti in gara. facebook