Data Center Planetel | l’infrastruttura edge proprietaria tra sviluppo e certificazioni

È stato annunciato che sono state avviate le operazioni per la realizzazione di un nuovo Edge Data Center a Padova. L'infrastruttura, di proprietà dell'azienda, potrà supportare le esigenze di connessione e servizi digitali nella regione. Sono state definite le prime fasi di sviluppo e sono in corso le procedure per ottenere le certificazioni necessarie. La struttura sarà situata in un'area strategica per garantire una maggiore efficienza di rete.

Come annunciato, sono state gettate le basi per la costruzione del nuovo Edge Data Center Planetel a Padova. Un polo moderno e all’avanguardia, perfettamente integrato con la loro infrastruttura proprietaria per garantire ai clienti affidabilità, massima sicurezza e un ventaglio di servizi sempre più efficienti in termini di qualità e prestazioni. Un progetto ambizioso e importante, il cui valore è stato certificato da Bureau Veritas in stato “ As Design ” con due dei principali standard internazionali del settore. L’Edge Data Center Planetel ottiene la doppia certificazione di design. Planetel ha ottenuto due nuove certificazioni per il progetto dell’ Edge Data Center, all’interno del loro nuovo polo di Padova da circa 1.🔗 Leggi su Bergamonews.it Edge data center: boom da 109 miliardi entro il 2030, il digitale si avvicina all’utente. Crescita trainata da 5G e AI.Il mercato globale degli edge data center è sull’orlo di una trasformazione radicale, destinata a raddoppiare il suo valore nei prossimi cinque anni. Leggi anche: Il motore dei Data center per lo sviluppo del Sud: ecco il piano del governo