Edge data center | boom da 109 miliardi entro il 2030 il digitale si avvicina all’utente Crescita trainata da 5G e AI

Il mercato degli edge data center cresce rapidamente: si prevede che il suo valore arrivi a 109 miliardi di euro entro il 2030. La crescita è spinta dall’espansione di 5G e intelligenza artificiale, che avvicinano il digitale all’utente finale. Le aziende investono sempre di più in questa infrastruttura, pronta a cambiare il modo in cui gestiamo i dati e accediamo ai servizi online. Il settore sta vivendo una vera e propria rivoluzione, destinata a modificare profondamente il nostro rapporto con la tecnologia.

Edge Data Center: Un Mercato da 109 Miliardi che Ridisegna il Futuro del Digitale. Il mercato globale degli edge data center è sull'orlo di una trasformazione radicale, destinata a raddoppiare il suo valore nei prossimi cinque anni. Il settore, che nel 2025 valeva 50,86 miliardi di dollari, è previsto raggiungere i 109,20 miliardi entro il 2030, registrando un tasso di crescita annuo composto del 16,5%. Questa espansione non è un semplice incremento numerico, ma un cambiamento strutturale nel modo in cui elaboriamo e utilizziamo i dati, con implicazioni significative per aziende e utenti. La spinta principale dietro questa crescita è la necessità di elaborare i dati il più vicino possibile alla loro fonte di generazione.

