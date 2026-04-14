Danza macabra di August Strindberg in scena a Vallisa
Racconta la storia di un matrimonio tossico alla soglia delle nozze d’argento «Danza macabra» di August Strindberg, dramma in due atti del 1900 che la Compagnia Diaghilev propone in una nuova produzione con la regia di Alessandro Machìa nella traduzione di Franco Perrelli, tra i massimi esperti.🔗 Leggi su Baritoday.it
A Roma arriva la “danza macabra” della fedelissima di PutinVolteggiare sulle macerie di una guerra di aggressione che si protrae da quattro lunghi anni.
"Non si sa come" di Luigi Pirandello in scena a VallisaLa Compagnia Diaghilev rinnova il proprio dialogo con l'universo teatrale di Luigi Pirandello e torna a esplorare uno dei territori più inquieti e...