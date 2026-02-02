A Roma, Svetlana Zakharova mette in scena la sua “danza macabra” sulla scena del teatro. La ballerina, molto fedele a Putin, ha portato il suo spettacolo tra le macerie di una guerra lunga quattro anni. Le date sono il 20 e 21 marzo, nel cartellone del gala “Les Étoiles”. La sua presenza ha fatto discutere, anche perché rappresenta un volto noto della danza che si mostra in un momento così difficile per l’Italia e il mondo.

Volteggiare sulle macerie di una guerra di aggressione che si protrae da quattro lunghi anni. È l’immagine che inevitabilmente affiora pensando alla presenza di Svetlana Zakharova a Roma, il 20 e 21 marzo, nel cartellone del gala di danza «Les Étoiles». Il suo nome compare sul sito ufficiale dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, uno dei luoghi simbolo della cultura della Capitale. Zakharova non è soltanto una delle ballerine più celebri al mondo: è qualcosa di più, e di diverso. Una figura strettamente legata al potere politico russo, vicinissima a Vladimir Putin, l’uomo che ha scatenato una brutale guerra di aggressione nel cuore dell’Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Roma arriva la “danza macabra” della fedelissima di Putin

Approfondimenti su Roma Macabra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Macabra

Argomenti discussi: Meteo a Roma, arriva la pioggia e scatta l'allerta maltempo per domenica. Le previsioni; A Roma arriva il soft clubbing: la techno a colazione e il cappuccino al posto dell’alcol; Ferrandina più vicina a Roma: arriva la nuova fermata Freccialink! Ecco gli orari; Crisi automotive, la protesta arriva a Roma.

No a olio e nocciole straniere: arriva a Roma la protesta dei produttoriI produttori lamentano la diffusione di prodotti che non sono made in Italy; La concorrenza straniera si somma alle difficoltà che il settore olivolo e quello corialicolo pagano come conseguenza dei ... romatoday.it

Il dramma sulla Tiburtina. Arriva "Ottavo Re di Roma" e con un video scatena un putiferio - facebook.com facebook

Mossa Roma: arriva Zaragoza. Gasp aggiunge dribbling e assist bit.ly/4q9Fqwc #AsRoma x.com