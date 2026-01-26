Al TeatroTeam arriva il Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica

Il 11 febbraio, all’Auditorium Conciliazione di Roma, si terrà il Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica, dopo il successo a Bari. Organizzato da BiletItalia, l’evento vede protagonisti solisti di danza provenienti dai principali teatri europei, offrendo un’occasione unica per apprezzare l’eleganza e la raffinatezza della danza classica in un contesto prestigioso.

Il Gala vuole offrire al pubblico un’occasione unica per poter ammirare dal vivo i protagonisti della danza internazionale e fa tappa a: Il programma celebra la grande tradizione del balletto portando in scena le variazioni più famose de Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, Lo Schiaccianoci, Il Corsaro, Don Chisciotte, Raymonda e La Sylphide. Un viaggio emozionante nell’eleganza, nella grazia e nella potenza espressiva della danza classica, capace di affascinare tanto gli appassionati quanto il grande pubblico di ogni età. Tra i protagonisti della serata spicca Nino Samadashvili, prima ballerina del Balletto Georgiano, vincitrice di concorsi internazionali e allieva della leggendaria Nina Ananiashvili.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su ballet stars

Il Ballet Stars Gala è un evento dedicato alla danza classica, che si svolge a Roma.

Il 13 maggio alle ore 21, il teatro Massimo ospiterà un galà di danza dedicato a Nurayev, organizzato da Best Eventi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ballet Stars Gala! An evening filled with passion, artistry, and the pure magic of ballet.

Ultime notizie su ballet stars

Argomenti discussi: Al Teatroteam di Bari arriva il weekend di Cantando sotto la pioggia – The Broadway Musical; Ad aprile, al Teatro Team di Bari, la favola che fa sognare grandi e piccoli: arriva Pinocchio; Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola arrivano in teatro a Bari con Viva El Tour 2 febbraio 2026; Dal 10 febbraio arriva in Italia il Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica organizzato da BiletItalia.

Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica Un evento straordinario che riunisce sullo stesso palcoscenico i solisti dei prestigiosi teatri d’Europa. Un programma che celebra la grande tradizione del balletto classico: frammenti tratti dai capolavori immorta - facebook.com facebook