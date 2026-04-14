Daniil Medvedev multa pesante per la scenata contro Berrettini | quanto è costata la racchetta frantumata…

Durante i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, Daniil Medvedev ha avuto un comportamento discutibile in campo, scagliando a terra la racchetta dopo aver perso i primi due set contro Matteo Berrettini. La scena si è verificata mentre il punteggio era di 0-6 e 0-2, suscitando reazioni tra gli spettatori e gli organizzatori. Successivamente, il tennista russo ha ricevuto una multa per il suo gesto.

Daniil Medvedev si era reso protagonista di una scenata di cattivo gusto durante i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: sotto per 0-6 e 0-2 contro Matteo Berrettini, il tennista russo aveva scagliato a terra la propria racchetta. Dopo aver incassato dei sonori fischi, il numero 10 del mondo ha ripreso in mano l’attrezzo e lo ha sbattuto sul mattone tritato del Principato per più volte, tra gli olè degli spettatori. La partita è poi stata vinta dal tennista romano per 6-0, 6-0, sconfitto poi in due set dal brasiliano Joao Fonseca. Daniil Medvedev è stato multato per quel gesto: secondo quanto riporta l’ Associated Press, il 30enne dovrà pagare una sanzione pecuniaria pari a 6.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Daniil Medvedev, multa pesante per la scenata contro Berrettini: quanto è costata la racchetta frantumata… Leggi anche: Medvedev perde la testa contro Berrettini: racchetta frantumata a ripetizione, il pubblico disapprova Medvedev distrugge la racchetta contro Berrettini: il pubblico lo fischiaGiornata da dimenticare a Montecarlo per Daniil Medvedev, che ancora una volta dimostra di non apprezzare particolarmente la terra rossa. Multa salata per Daniil Medvedev…ma perché Medvedev, durante il match con Matteo Berrettini, incassa un “bagel” nel primo parziale e sfoga la rabbia sulla sua racchetta, scagliandola ripetutamente per terra, fino a romperla. Il gesto è costato un co - facebook.com facebook Multa salata per Daniil Medvedev…ma perché Medvedev, durante il match con Matteo Berrettini, incassa un “bagel” nel primo parziale e sfoga la rabbia sulla sua racchetta, scagliandola ripetutamente per terra, fino a romperla. Il gesto è costato un co x.com