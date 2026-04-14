Daniil Medvedev multa pesante per la scenata contro Berrettini | quanto è costata la racchetta frantumata…

Da oasport.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, Daniil Medvedev ha avuto un comportamento discutibile in campo, scagliando a terra la racchetta dopo aver perso i primi due set contro Matteo Berrettini. La scena si è verificata mentre il punteggio era di 0-6 e 0-2, suscitando reazioni tra gli spettatori e gli organizzatori. Successivamente, il tennista russo ha ricevuto una multa per il suo gesto.

Daniil Medvedev si era reso protagonista di una scenata di cattivo gusto durante i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: sotto per 0-6 e 0-2 contro Matteo Berrettini, il tennista russo aveva scagliato a terra la propria racchetta. Dopo aver incassato dei sonori fischi, il numero 10 del mondo ha ripreso in mano l’attrezzo e lo ha sbattuto sul mattone tritato del Principato per più volte, tra gli olè degli spettatori. La partita è poi stata vinta dal tennista romano per 6-0, 6-0, sconfitto poi in due set dal brasiliano Joao Fonseca. Daniil Medvedev è stato multato per quel gesto: secondo quanto riporta l’ Associated Press, il 30enne dovrà pagare una sanzione pecuniaria pari a 6.🔗 Leggi su Oasport.it

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Medvedev distrugge la racchetta contro Berrettini: il pubblico lo fischiaGiornata da dimenticare a Montecarlo per Daniil Medvedev, che ancora una volta dimostra di non apprezzare particolarmente la terra rossa.

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