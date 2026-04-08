Medvedev distrugge la racchetta contro Berrettini | il pubblico lo fischia

Durante un match a Montecarlo, Daniil Medvedev ha rotto la racchetta in modo evidente dopo uno scambio con il suo avversario, Matteo Berrettini. L’azione ha attirato immediatamente le proteste del pubblico, che ha accolto con fischi l’atteggiamento del giocatore. La giornata si è conclusa con Medvedev che ha mostrato segni di frustrazione, in un incontro segnato anche da alcune difficoltà sul campo in terra battuta.

Giornata da dimenticare a Montecarlo per Daniil Medvedev, che ancora una volta dimostra di non apprezzare particolarmente la terra rossa. Il russo subisce un doppio 6-0 da Matteo Berrettini e all'inizio del secondo set perde la testa, distruggendo la sua racchetta. Il pubblico monegasco prima lo fischia, poi con degli olé ironici lo incita per fargli proseguire lo show. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Medvedev distrugge la racchetta contro Berrettini: il pubblico lo fischia Leggi anche: Medvedev perde la testa contro Berrettini: racchetta frantumata a ripetizione, il pubblico disapprova Medvedev, che follia: distrugge la racchetta tra gli olé del pubblico. A fine gara i fischi di MontecarloPerde la testa Daniil Medvedev nel match del secondo turno a Montecarlo, contro Matteo Berrettini. Temi più discussi: Montecarlo, super Berrettini: doppio bagel a Medvedev e il russo distrugge la racchetta; Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev: orario, precedenti e dove vedere il match; Fisco, dalle cartelle agli avvisi e alle rate: come controllare la propria situazione online; C2FO Claims Top IFC Award in Lisbon as Global Funding Surpasses Half-Trillion-Dollar Milestone. Medvedev, che follia: distrugge la racchetta tra gli olé del pubblico. A fine gara i fischi di MontecarloIl russo, in tilt e sotto 6-0 2-0 nel match contro Berrettini, scaglia sei volte la racchetta contro il terreno, sconquassandola prima di gettarla nel cestino. Inevitabile il warning. Incontro senza s ... msn.com Come si distrugge una racchetta: la 'lezione' di Daniil MedvedevUn match da dimenticare quello di Daniil Medvedev che perde 6-0, 6-0 contro Berrettini. Il match non c'è mai stato, ma il russo è riuscito comunque a 'regalare' il video del giorno quando, dopo ... sport.sky.it Montecarlo, super Berrettini: doppio bagel a Medvedev e il russo distrugge la racchetta x.com BERRETTINI: DISPENSA CIAMBELLE NEL PRINCIPATO! Incredibile, pazzesco, storico! Matteo Berrettini umilia il n. 7 del mondo Daniil Medvedev con un punteggio che entrerà negli annali: 6-0, 6-0! Un doppio bagel rifilato in meno di un'ora di gioco. - facebook.com facebook