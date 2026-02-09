Fipe Confcommercio regionale Musacci rieletto presidente Mambelli e Zerbini vicepresidenti

Questa mattina si è svolta l’assemblea elettiva di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna, con la rielezione di Musacci alla guida. Confermato anche Mambelli e Zerbini come vicepresidenti. La riunione ha visto molti operatori del settore presenti, pronti a sostenere la continuità della gestione.

Si è svolta l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna, la Federazione italiana pubblici esercizi che rappresenta il settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo. Alla presenza dei rappresentanti di tutti gli 11 territori della regione.

