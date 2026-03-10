Nel 2024, più di 60.000 donne hanno cercato aiuto presso i centri antiviolenza. La maggior parte di loro ha subito violenza fisica, mentre il 40% ha affrontato anche violenza economica. Nel corso dell’anno, si è osservato un incremento nel numero di donne che hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza.

Oltre 60mila donne si sono rivolte ai centri antiviolenza nel 2024, sei su dieci hanno subìto violenza fisica e il 40% economica, ma è aumentato il numero di donne che ha iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Questa la fotografia scattata dal report dell’Istat e del Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri. Cosa ci dice il report Istat. Per quanto riguarda le donne che si sono rivolte ai Cav il numero rilevato è di “ 61.370 “. La media, sottolinea il report, è di “169 donne per Cav, con valori più alti nel Nord-ovest (241) e nel Nord-est (238) e più bassi nel Sud (72)”. Il 2024 ha segnato un aumento di vittime che ha iniziato un percorso di uscita dalla violenza, il “+12,1% di donne rispetto al 2023”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oltre 60mila donne nel 2024 si sono rivolte ai centri antiviolenza

