8 marzo Cna al fianco delle donne | confermate le donazioni ai centri antiviolenza

In occasione dell’8 marzo, Cna Forlì-Cesena ha confermato le donazioni ai centri antiviolenza, rafforzando il supporto alle iniziative delle istituzioni locali contro la violenza di genere. L’associazione ha ribadito il suo impegno a favore della prevenzione e dell’assistenza alle donne vittime di violenza, sostenendo concretamente le attività di questi centri. La giornata viene così segnata da azioni di sostegno e solidarietà.

Sostegno concreto alle Case Rifugio e al progetto dell'Ausl Romagna: "Impegnate per l'educazione al rispetto e contro ogni discriminazione" "Vorremmo che iniziative del genere non fossero più necessarie, ma purtroppo lo sono ancora – afferma Maria Letizia Antoniacci, presidente di Cna Impresa Donna Forlì-Cesena –. Il nostro sostegno alle istituzioni che si occupano di aiutare e supportare chi si trova in difficoltà a causa della violenza di genere continua negli anni, come sistema Cna e come Cna Impresa Donna. Un nostro contributo materiale va alle Case Rifugio, mentre ci impegniamo anche per l'educazione al rispetto e alla consapevolezza, contro ogni forma di discriminazione".