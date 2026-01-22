Concerto benefico al Circolo Ufficiali di Verona
Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21, il Circolo Ufficiali di Verona (Corso Castelvecchio 4) ospiterà un concerto benefico a cura di Allegra Group, intitolato “La canzone italiana dagli anni ’70 ad oggi”. L’evento proporrà un percorso attraverso i principali successi della musica italiana, offrendo un’occasione per ascoltare brani rappresentativi di diverse epoche. L’iniziativa sostiene cause benefiche e promuove la cultura musicale del nostro paese.
Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21, il Circolo Unificato dell’Esercito di Verona (Corso Castelvecchio 4) ospiterà il concerto benefico a cura di Allegra Group “La canzone italiana dagli anni ’70 ad oggi”, un viaggio emozionante tra i successi della musica italiana. L’evento è organizzato da.🔗 Leggi su Veronasera.it
