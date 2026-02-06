Assemblea di Terra&Acqua affronta il futuro dell’area protetta | nuove iniziative per la conservazione della biodiversità

Giovedì 5 febbraio, al Teatro ai Frari, si è tenuta un’assemblea pubblica con oltre cento persone. Si è parlato delle prossime iniziative per tutelare la biodiversità dell’area protetta. I partecipanti hanno ascoltato gli aggiornamenti e condiviso idee per il futuro della lista civica Terra&Acqua.

Giovedì 5 febbraio, al Teatro ai Frari, nella sala del Padiglione San Polo, si è svolta un’assemblea pubblica che ha visto più di cento persone partecipare a un incontro in cui si discuteva il futuro della lista civica Terra&Acqua. Era la prima di una serie di riunioni, organizzata in occasione dell’attivismo politico di Marco Gasparinetti, ex consigliere comunale e portavoce del gruppo, ormai separato da una serie di alleanze con il centrosinistra, tra cui la lista di Andrea Martella. La manifestazione è stata un’espressione della volontà di rinnovamento, e forse anche di critica verso l’attuale governo di Venezia, con un bilancio di dissenso e di aspettative che sembrano crescere a ogni incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera al Teatro ai Frari di San Polo, circa cento persone si sono radunate per l'assemblea organizzata dall'associazione 25 aprile.

