Una petizione ha raccolto molte firme per proteggere il verde e fermare il consumo di suolo nell'area di San Francesco. La campagna nasce dalla preoccupazione per i progetti di edilizia che minacciano gli spazi verdi pubblici. I cittadini vogliono difendere le aree verdi dai cambiamenti urbanistici e chiedono interventi concreti. La petizione si può firmare online e mira a sensibilizzare le autorità sulla tutela del territorio.

Una raccolta di firme a favore delle tutela del verde e dello stop al consumo di suolo. Con una petizione su change.org, l’associazione RecSando chiede al Comune di San Donato di rinunciare a impugnare, davanti al Consiglio di Stato, la sentenza del Tar che ha rimescolato le carte rispetto ai progetti urbanistici dell’ area San Francesco (il terreno di 300mila metri quadrati, oggi incolto, dove avrebbe dovuto sorgere lo stadio del Milan), imponendo che almeno 45mila metri quadrati del sito restino asserviti a verde pubblico. Accogliendo un ricorso del quartiere Affari, "Il Tar ha annullato la delibera del 2021 che autorizzava il progetto “ Sport Life City ” - arena, strutture sportive, funzioni commerciali - riportando l’area a "zona bianca" nel Pgt - affermano gli attivisti di RecSando, in testa Fabrizio Cremonesi e Flavio Mantovani -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: "Giù le mani dal bosco di 25mila mq": ecco le alternative per salvare il verde e offrire case agli studenti

Presepe di San Francesco. Raccolta firme per mantenerloIl presepe di San Francesco a Faenza, riaperto al pubblico il 24 dicembre, rappresenta una tradizione radicata nel territorio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Area San Francesco. Scatta la raccolta firme: Giù le mani dal verde; Teramo, sigarette e fuoco sul marciapiede di piazzale San Francesco: scatta l’allarme decoro urbano - Video; Calcio | Eccellenza. Scatta il rush finale: riflettori su Millesimo e Pietra Ligure, Carcarese e Loano cercano a Genova punti salvezza; PARCHEGGI IN VIA STAZIONE INTRODACQUA: SCATTA LA MOBILITAZIONE DI RESIDENTI E COMMERCIANTI.

Complesso di San Francesco, scatta il recuperoVerso il recupero funzionale dell’area pertinenziale del complesso di San Francesco, pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori. Nascerà un nuovo polo culturale e turistico che ... ilrestodelcarlino.it

Distrugge la statua di San Francesco a Lodi e terrorizza i fedeli: scatta una raccolta fondi per comprarne una nuovaLODI – Urla, insulti e poi la furia cieca che si abbatte su una statua di San Francesco risalente al 1901, scagliata a terra e ridotta in frantumi appena prima che iniziasse la cel ebrazione per la ... ilgiorno.it

Sci larghi, tute fluo, occhiali a specchio e un pizzico di ironia: sabato 28 marzo la Ski Area San Pellegrino si trasforma in una cartolina anni ’70 e ’80 con la Vintage Ski Run, uno degli appuntamenti più attesi del Moena Vintage Ski Revival. Alle ore 10.00, allo s - facebook.com facebook