St finalizzata l’intesa con Nxp Dall’automotive all’industria | si amplia il catagolo dei sensori

La società St ha concluso l’acquisizione del ramo di azienda Mems di Nxp. Ora il gruppo può offrire un catalogo più ampio di sensori, dall’automotive all’industria. I sensori per l’airbag, la pressione dei pneumatici e la gestione del motore sono solo alcune delle novità che arrivano sul mercato. Questa operazione rafforza la posizione di St nel settore e apre nuove opportunità per i produttori di automobili e impianti industriali.

St completa l'acquisizione del ramo d'azienda Mems di Nxp, il colosso dei chip amplia così il catalogo dei sensori per l'automotive, dall'airbag al controllo pressione dei pneumatici fino ad arrivare alla gestione del motore, e per il settore industriale. L'operazione avrà un effetto sui ricavi della multinazionale italo-francese dei semiconduttori con quartier generale ad Agrate già nel primo trimestre di circa 45 milioni di dollari (38,5 milioni di euro). È questa la forchetta indicata dall'azienda come primo effetto dell'ampliamento del proprio perimetro. L'operazione era stata annunciata a luglio.

