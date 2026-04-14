Dalle stufe di design ai modellini in Lego | così la fibra aiuta le aziende italiane

Tre aziende italiane di settori diversi hanno condiviso le proprie esperienze sull’utilizzo della fibra ottica. Una si occupa di energia, un’altra realizza stufe di design, e la terza produce modellini in Lego. Le testimonianze evidenziano come la connessione in fibra ottica sia diventata un elemento centrale per le attività quotidiane di queste imprese. Questi casi mostrano il ruolo della fibra nel migliorare la comunicazione e l’efficienza operativa.

Tre storie imprenditoriali italiane per sottolineare la necessità della fibra ottica per le aziende. Testimonianze che raccontano settori completamente diversi, dall’energia alle stufe di design e ai modellini in Lego, e che sono state presentate in occasione dell’evento “Fibra ottica: il futuro del Made in Italy”, organizzato da Open Fiber proprio a ridosso della Giornata Nazionale del Made in Italy (15 aprile). Partiamo dall’energia. All’evento è intervenuto Gennaro Ardolino, Chief innovation officer di Graded, che opera nel campo della progettazione e realizzazione di impianti e soluzioni energetiche. Nella sua testimonianza, ci sono tre casi in cui la «connessione ultra veloce» fa la differenza: il monitoraggio delle anomalie, la ricerca dei fornitori e «soprattutto l’internazionalizzazione».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Dalle stufe di design ai modellini in Lego: così la fibra aiuta le aziende italiane Ecco la classifica mondiale delle aziende con la migliore reputazione. Lego in vetta e due italiane in top 10: Ferrari e BarillaLa reputazione aziendale si conferma uno degli indicatori più rilevanti per misurare la solidità dei grandi gruppi globali. Napoli, Lego Challenge alla Federico II: centinaia di studenti si sfidano con enigmi, modellini e roboticaHome > Video > Napoli, Lego Challenge alla Federico II: centinaia di studenti si sfidano con enigmi, modellini e robotica Centinaia di studenti, tra... Per costruire un set Lego, si seguono le istruzioni... che si basano però sulle immagini. Un aspetto, questo, che non le rende fruibili a tutti. È infatti il caso delle persone non vedenti. Ma qualcosa sta cambiando grazie a un ente no-profit che mette a disposizion - facebook.com facebook Giocare con il LEGO #anni60 Mondrian Noi non siamo più capaci di giocare così. x.com