Dalle filande a Spotify | la memoria delle anziane torna in audio

Le testimonianze delle donne anziane di Cernusco sono state raccolte e rese disponibili su Spotify attraverso un progetto che ha trasformato i ricordi provenienti dalla Casa di Riposo Biraghi e dal Centro Diurno in registrazioni audio. Questo intervento permette di preservare le memorie personali e condividerle con un pubblico più ampio, creando un ponte tra le generazioni e rendendo più accessibili le storie di vita di chi ha vissuto esperienze nelle filande e non solo.

Le testimonianze delle anziane di Cernusco sono diventate un fenomeno digitale grazie a un progetto che ha trasformato i ricordi della Casa di Riposo Biraghi e del Centro Diurno in una raccolta audio su Spotify. Ventidue tracce, raccolte dai ragazzi del Marie Curie, raccontano la storia locale attraverso le voci di chi ha vissuto il passaggio cruciale tra l’economia agricola e quella industriale. Dalle filande al digitale: la memoria sociale della Martesana. Il percorso non si limita all’ascolto virtuale. All’interno delle strutture per la terza età, dodici pannelli espositivi completano l’esperienza, creando una mostra permanente che integra le pillole sonore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle filande a Spotify: la memoria delle anziane torna in audio Leggi anche: A spasso con la storia. Passeggiate in centro alla scoperta delle filande e dei gioielli nascosti Spotify sale a 11,99€: due alternative da 10,99€ con audioIl costo dell’abbonamento Spotify Premium ha raggiunto i 11,99 euro mensili, scatenando un ripensamento tra gli utenti che cercano alternative valide.