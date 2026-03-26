Spotify sale a 11,99€ | due alternative da 10,99€ con audio

Il prezzo dell’abbonamento Spotify Premium è stato aumentato a 11,99 euro al mese. Sono inoltre disponibili due nuove opzioni di abbonamento al costo di 10,99 euro ciascuna, entrambe con l’inclusione dell’audio. La modifica dei prezzi ha portato alcuni utenti a considerare alternative per l’ascolto musicale in streaming.

Il costo dell’abbonamento Spotify Premium ha raggiunto i 11,99 euro mensili, scatenando un ripensamento tra gli utenti che cercano alternative valide. Di fronte a questa rincorsa dei prezzi, il mercato propone due contendenti diretti: Apple Music e Amazon Music Unlimited. Entrambi offrono piani da 10,99 euro al mese, presentandosi come opzioni più economiche rispetto alla piattaforma svedese. Oltre al risparmio immediato, questi servizi puntano sulla qualità tecnica superiore, garantendo audio lossless e hi-res ad altissima risoluzione. L’esperienza d’ascolto si espande grazie al supporto per l’Audio Spaziale, capace di creare un suono tridimensionale e avvolgente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spotify sale a 11,99€: due alternative da 10,99€ con audio Articoli correlati Offerta Kena: con queste offerte risparmi da 5,99 euro a 11,99 euro (è imperdibile)Il mercato delle telecomunicazioni mobile in Italia continua a essere uno dei più competitivi d’Europa, con operatori virtuali che sfidano a colpi di... Ring doorbell bundle a $99.99 prima che spariscaquesto pacchetto promozionale unisce la batteria della ring battery doorbell con la ring outdoor cam plus, offrendo una soluzione di sicurezza... The BEST Underrated Roblox Games 9