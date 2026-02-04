Il sogno del piccolo Lorenzo diventa realtà | incontro con Maria De Filippi dopo il video virale

Lorenzo, un bambino di quattro anni, ha incontrato finalmente Maria De Filippi. Dopo settimane di entusiasmo per il video che ha fatto il giro del web, il piccolo ha avuto la possibilità di vivere il suo sogno. L’evento si è svolto ieri mattina, e per Lorenzo è stata una giornata indimenticabile.

Il sogno del piccolo Lorenzo si è finalmente realizzato. Ieri mattina (3 febbraio 2026) il bambino, quattro anni appena, ha potuto incontrare Maria De Filippi, uno dei volti televisivi che più ammira. Un momento carico di significato che arriva al termine di una storia nata quasi per gioco e.

