Cassino il sogno del piccolo Lorenzo diventa realtà | incontro con Maria De Filippi dopo il video virale

A Cassino, il sogno di un bambino di quattro anni si è avverato. Ieri mattina, Lorenzo ha incontrato Maria De Filippi, una delle sue conduttrici preferite. Il video del piccolo che esprimeva il desiderio di conoscerla aveva fatto il giro del web e, alla fine, la realtà ha superato ogni aspettativa. Lorenzo è rimasto senza parole, mentre la conduttrice gli ha dedicato qualche minuto di attenzione e affetto.

Il bambino, quattro anni e affetto da una grave malattia, vive a Villa Santa Lucia e frequenta la scuola dell’infanzia di via Arigni. L’appello lanciato sui social dallo zio Alessandro ha commosso il web Il sogno del piccolo Lorenzo si è finalmente realizzato. Ieri mattina il bambino, quattro anni appena, ha potuto incontrare Maria De Filippi, uno dei volti televisivi che più ammira. Un momento carico di significato che arriva al termine di una storia nata quasi per gioco e trasformatasi, in poche ore, in un fenomeno social capace di emozionare migliaia di persone. Tutto ha avuto inizio con un breve video, registrato senza particolari aspettative dallo zio Alessandro e pubblicato sui social.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Cassino Lorenzo Maria De Filippi lo ammette in TV: “Nessuno sa qual è il mio piccolo segreto” Caso Canottieri Comunali, Funaro dopo l'incontro con il presidente del Coni. "Stiamo lavorando per salvare la realtà" \ VIDEO Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cassino Lorenzo Argomenti discussi: Cassino, il sogno del piccolo Lorenzo diventa realtà: incontro con Maria De Filippi dopo il video virale; Cassino, Cronache dell'anima diventa protagonista di un parco di libri; Stellantis Cassino: nuova linea Maserati e piattaforma STLA dal 2026; Lorenzo ha incontrato Maria De Filippi, un sogno realizzato. Dall’impasto al sogno: la rinascita di Gianpà a CassinoOggi, a 38 anni, Gian Paolo è l’anima di Gianpà, una delle pizzerie più gettonate di Cassino (Fr), aperta nel 2022. Qui, l’amore per l’impasto si è trasformato in un progetto imprenditoriale ... tgcom24.mediaset.it Tutto su: rally del lazio cassinoIl Trofeo Lancia 2025 riparte dal Rally del Lazio Cassino: in palio punti decisivi, spettacolo in pista e il sogno di un posto nel Team Lancia Corse HF. affaritaliani.it Ciociaria Oggi. Global Genius · I Must Be Dreaming. Il piccolo #Lorenzo realizza un altro sogno. Il bimbo, studente della materna di via Arigni di Cassino, è da sempre un grande appassionato di tv e intrattenimento. Nell’appello pubblicato da Ciociaria Oggi ap - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.