Carnevale tra le mummie | al Museo ARCOS un laboratorio per bambini

Al Museo ARCOS di Benevento, bambini e famiglie si sono immersi in un Carnevale speciale tra le mummie e le maschere dell’Antico Egitto. Durante il laboratorio, i piccoli hanno potuto scoprire divinità, creare maschere con materiali riciclati e giocare come veri esploratori dell’antica civiltà. Un pomeriggio di divertimento e scoperta tra storia e fantasia, organizzato nella Sezione Egizia del museo.

Un Carnevale da veri esploratori dell’Antico Egitto al Museo ARCOS di Benevento. Tra misteri millenari, divinità leggendarie e tanta fantasia, la Sezione Egizia del Museo ARCOS invita i più piccoli a vivere un’esperienza unica con “Crea la tua maschera. I segreti delle mummie e le divinità egizie”, il laboratorio creativo dedicato agli alunni della scuola primaria e promosso dalla Provincia di Benevento, in collaborazione con Sannio Europa, società in house che cura la gestione e la promozione della rete museale provinciale. L’avventura prende vita sabato 14 febbraio, alle ore 16.00, e martedì 17 febbraio, alle ore 17. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Carnevale tra le mummie: al Museo ARCOS un laboratorio per bambini Approfondimenti su Museo ARCOS Un Carnevale da veri esploratori dell’Antico Egitto al Museo ARCOS di Benevento Un Carnevale speciale al Museo ARCOS di Benevento, dedicato ai più piccoli. Inclusione al Museo Arcos: l’impegno dei Lions per un’arte senza barriere Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Museo ARCOS Museo Arcos Benevento: un Carnevale da veri esploratori dell’Antico EgittoSabato 14 e martedì 17 febbraio ... msn.com Carnevale 2026 in Umbria: dove vedere le sfilate dei carri più belle (da Perugia a Foligno) e l’evento per famiglie tra i dinosauri a GubbioScopri il Carnevale 2026 in Umbria: eventi, carri, laboratori e feste per famiglie e bambini da Perugia a Terni. Tradizioni, sapori e divertimento per tutte le età! nostrofiglio.it Schede di Carnevale di italiano passo a passo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.