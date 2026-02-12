L’alimentazione biologica cresce nell’Ue l’Italia a tavola in buona salute

L’Italia continua a spingere sull’alimentazione biologica. I numeri mostrano un settore che cresce senza sosta, combinando qualità e sostenibilità. Sempre più italiani scelgono di andare a tavola in modo sano e naturale, rafforzando il mercato del biologico nel paese.

Il biologico italiano non si ferma. Anzi, accelera. E lo fa con numeri che certificano un settore in piena salute, capace di coniugare qualità, sostenibilità e opportunità di business. A dirlo sono i dati dell’Osservatorio SANA 2026, curato da Nomisma, che verranno presentati in anteprima il 23 febbraio durante Rivoluzione Bio – Gli Stati Generali del Biologico, l’evento clou di SANA Food 2026, in programma a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio. LE VENDITE ALIMENTARI BIO per consumi domestici hanno raggiunto nel 2025 quota 5,5 miliardi di euro, segnando un incremento del +6,2% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Cresce il biologico italiano: in arrivo il marchio bio made in ItalyIl biologico italiano consolida la sua crescita e si prepara a un nuovo passo identitario. Nel 2025 le vendite di alimenti bio a consumo domestico hanno registrato un aumento del 6,2% ... interris.it

Cresce l'attesa per BIOFACH, fiera mondiale del bioA Norimberga dal 10 al 13 febbraio va in scena @ BIOFACH, la fiera leader mondiale per gli alimenti biologici. largoconsumo.info

Prosegue in tutta Italia il progetto Sport di squadra e alimentazione sana a scuola, promosso da AiCS e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport, che coinvolge 30 comitati territoriali AiCS con l’obiettivo di promuove - facebook.com facebook

Secondo i dati ufficiali del sistema di sorveglianza "Okkio alla Salute", in Italia un bambino su tre ha problemi di sovrappeso e obesità. Con questi numeri non sorprende che l'Italia sia al quarto posto in Europa per sovrappeso e obesità in età infantile. In quest x.com