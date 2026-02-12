L’alimentazione biologica cresce nell’Ue l’Italia a tavola in buona salute

Da cms.ilmanifesto.it

L’Italia continua a spingere sull’alimentazione biologica. I numeri mostrano un settore che cresce senza sosta, combinando qualità e sostenibilità. Sempre più italiani scelgono di andare a tavola in modo sano e naturale, rafforzando il mercato del biologico nel paese.

Il biologico italiano non si ferma. Anzi, accelera. E lo fa con numeri che certificano un settore in piena salute, capace di coniugare qualità, sostenibilità e opportunità di business. A dirlo sono i dati dell’Osservatorio SANA 2026, curato da Nomisma, che verranno presentati in anteprima il 23 febbraio durante Rivoluzione Bio – Gli Stati Generali del Biologico, l’evento clou di SANA Food 2026, in programma a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio. LE VENDITE ALIMENTARI BIO per consumi domestici hanno raggiunto nel 2025 quota 5,5 miliardi di euro, segnando un incremento del +6,2% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

