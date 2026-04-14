Dalla giunta Marsilio il via libera ai nuovi termini di scadenza delle ricette mediche

La giunta regionale ha approvato una proposta di delibera presentata dall’assessore Nicoletta Verì, che stabilisce nuovi limiti di tempo per la prenotazione delle prestazioni mediche. La modifica riguarda i termini entro i quali il paziente può prenotare una visita o un esame dopo la prescrizione del medico. La decisione mira a riformulare le scadenze previste per le ricette mediche, aggiornandone i tempi massimi di validità.

Approvata dalla giunta regionale la proposta di delibera dell'assessore Nicolettà Verì riguardante i nuovi termini temporali massimi entro i quali il paziente può prenotare la prestazione richiesta dal medico prescrittore.Una prestazione con classe di priorità urgente (U) può essere richiesta.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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