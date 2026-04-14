Ricette sanitarie | ecco i nuovi termini di validità
La giunta regionale ha approvato una delibera che stabilisce nuovi limiti temporali entro i quali i pazienti possono prenotare le prestazioni sanitarie indicate dai medici. La misura, proposta dall’assessore alla Salute, riguarda i termini di validità delle ricette mediche per le prestazioni sanitarie. La decisione interessa le modalità di prenotazione e i tempi entro cui il paziente deve richiedere l’appuntamento.
Nuovi termini temporali massimi entro i quali il paziente può prenotare la prestazione richiesta dal medico prescrittore: è quanto previsto dalla delibera approvata dalla giunta regionale abruzzes, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì.Una prestazione con classe di priorità.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sanità a Roma nel Lazio, nuove regole per le ricette: validità ridotta dal 1° febbraioDal 1° febbraio per la sanità a Roma e nel Lazio arrivano nuove regole su uno degli strumenti più usati dai cittadini: la ricetta.
Argomenti più discussi: Sanità, Cup e ricette elettroniche in tilt per 32 ore: ecco gli orari del blocco in Piemonte; Sanità digitale in Piemonte: nuova sicurezza per le ricette mediche.
Ricette sanitarie, via libera della Giunta ai nuovi termini di validitàLa Giunta regionale ha approvato i nuovi termini temporali massimi entro i quali il paziente può prenotare la prestazione ... laquilablog.it
Via libera ai nuovi termini di validità per le ricette sanitarie in AbruzzoLa giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che definisce i nuovi termini temporali ... ekuonews.it
Nuovi termini di validità per le ricette sanitarie: la novità - facebook.com facebook