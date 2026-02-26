Stadio della Roma dalla Giunta capitolina via libera all’impianto di Pietralata

La Giunta di Roma Capitale ha dato il via libera all’approvazione di un nuovo progetto per uno stadio nel quartiere di Pietralata. La decisione arriva dopo aver esaminato le diverse fasi del procedimento e aver concluso le valutazioni necessarie. La scelta riguarda un intervento che interesserà l’area, con l’obiettivo di avviare i lavori in tempi brevi e definire le modalità di realizzazione.

La Giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera per la presa d’atto della verifica di ottemperanza del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo stadio della As Roma nell’area di Pietralata alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni stabilite con la dichiarazione di pubblico interesse del maggio 2023. Il provvedimento sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti e, nelle prossime settimane, sottoposto al voto definitivo dell’Assemblea capitolina per la conferma dell’interesse pubblico del progetto. Il Pfte, consegnato a dicembre dalla As Roma, interessa un ’area complessiva di 27 ettari. Di questi, 11,6 ettari sono destinati a verde pubblico e 3,5 ettari a piazze e percorsi pedonali, per un totale di circa 15 ettari di spazi pubblici scoperti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Nuovo stadio della Roma a Pietralata: ok dalla Giunta

Stadio della Roma a Pietralata, la Giunta è pronta a confermare il pubblico interessePer arrivare a candidare lo stadio agli Europei è necessario avviare i lavori entro il 2027.

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia

Temi più discussi: Roma, il 5 marzo il pubblico interesse per il nuovo stadio: prima pietra nel 2027 e pronto nel 2030?; Stadio della Roma a Pietralata, la Giunta è pronta a confermare il pubblico interesse; Roma-Cremonese: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Lo stadio della Roma arriva in giunta: Lavori al via nel 2027.

Nuovo stadio della Roma: dalla Giunta l'ok alla delibera per l'impianto di Pietralata. Gualtieri: «Un progetto che parla di futuro»Il provvedimento sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti e, nelle prossime settimane, sottoposto al voto definitivo dell'Assemblea ... roma.corriere.it

Stadio a Pietralata, approvata la proposta di delibera dalla Giunta: le ultimeIn giornata si è tenuta la votazione per la delibera di conferma del pubblico interesse. Ora la prossima tappa tra il 2 e il 6 marzo ... ilromanista.eu

Nuovo stadio della Roma a Pietralata, via libera della giunta al progetto da 60mila posti https://www.lacapitale.it/articolo/nuovo-stadio-della-roma-a-pietralata-via-libera-della-giunta-al-progetto-da-60mila-posti facebook

Roma, nuovo stadio a Pietralata: approvata la delibera dalla Giunta Comunale #SkySport #Roma x.com