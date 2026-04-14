Dalla fantascienza alla realtà | Pechino svela il futuro del volo

Durante l’estate, a Pechino si terrà un’esposizione dedicata alle innovazioni nel settore del volo e dello spazio, con particolare attenzione al Progetto Nantianmen. L’evento presenterà le ultime frontiere tecnologiche e le nuove soluzioni in ambito aeronautico e spaziale, attirando visitatori e professionisti del settore. Saranno esposti diversi dispositivi e tecnologie legate ai voli futuri, offrendo uno sguardo sulle evoluzioni che potrebbero cambiare il modo in cui si viaggia nell’aria e nello spazio.

Un'importante esposizione dedicata alle frontiere tecnologiche del volo e dello spazio si terrà a Pechino durante la stagione estiva, mettendo in scena il celebre Progetto Nantianmen. L'iniziativa, che mira a trasformare i concetti fantascientifici in percorsi di apprendimento scientifico, ruota attorno alla proprietà intellettuale creata nel 2017 dalla divisione culturale della Aviation Industry Corp of China Ltd (Avic), ovvero la AVIC Culture Co., Ltd. L'evento non si limiterà a una semplice v .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla fantascienza alla realtà: Pechino svela il futuro del volo Quanto tempo ci vuole per arrivare su Marte? Dalla realtà alle missioni del futuroPer ora lo abbiamo visto accadere solo sul grande schermo: The Martian ha raccontato un viaggio estremo e solitario sul Pianeta rosso. Dalla Cina arriva il telefono col braccio robotico, a che serve? Dalla fantasia alla triste realtàMi sveglio, come sempre all’alba, cerco news scientifiche e tecnologiche che sono le uniche che non mi fanno pensare alla tragedia del mondo e della...