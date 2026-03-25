Il viaggio verso Marte richiede circa sette mesi di viaggio, a seconda delle traiettorie di lancio e delle condizioni di spostamento. Attualmente, le missioni robotiche inviano strumenti e satelliti che orbitano attorno al pianeta, mentre le future missioni umane prevedono tempi di viaggio simili. La rappresentazione di un viaggio solitario sul Pianeta rosso è stata narrata nel film

Per ora lo abbiamo visto accadere solo sul grande schermo: The Martian ha raccontato un viaggio estremo e solitario sul Pianeta rosso. Ma oggi l’ipotesi di una missione umana su Marte non è più fantascienza. Tra studi sull’ibernazione e nuove tecnologie, come quelli del ricercatore Matteo Cerri, si ragiona già su come rendere sostenibile un viaggio così lungo. La domanda però resta molto concreta: quanto tempo serve davvero per arrivare su Marte? Quanto dura il viaggio Terra-Marte. La risposta non è unica. Il tempo di viaggio dipende da diversi fattori: distanza tra i pianeti, tecnologia di propulsione e tipo di missione. Terra e Marte orbitano attorno al Sole a velocità diverse, e per questo si sfruttano le cosiddette finestre di lancio, che si aprono circa ogni 26 mesi, quando i due pianeti sono meglio allineati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Quanto tempo ci vuole per arrivare su Marte? Dalla realtà alle missioni del futuro

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