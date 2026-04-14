Dal lancio delle tegole all' omicidio clima ' rovente' in Municipio Il sindaco | Sicurezza tra le nostre priorità

Recentemente nel municipio si sono verificati diversi episodi che hanno attirato l’attenzione. Tra questi, il lancio di tegole da un tetto e un episodio di molestia sessuale in ospedale. Nella notte scorsa, si è verificato anche un omicidio in strada, nella zona della Darsena. Il sindaco ha dichiarato che la sicurezza rappresenta una delle priorità dell’amministrazione.

I casi di molestia sessuale in ospedale e di lancio di tegole da un tetto nei giorni scorsi: Poi l'omicidio in strada in Darsena della notte scorsa. I tre episodi, "gravi ma diversi fra loro", hanno interessato Ravenna nelle ultime ore. E il sindaco Alessandro Barattoni interviene oggi in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Rocca, il falò è rovente. Il sindaco sulla sicurezza: "I rioni rispettino le regole"Sabato sera il rione Borgo ha acceso il pagliaio circa un minuto in ritardo, mandando in fumo la tradizionale sfida coi rivali del Mercato: una forma... Lucignano, è una corsa a due. Ferracani si candida a sindaco: "Sicurezza e turismo tra le priorità"A poche settimane di distanza dalla candidatura per il centro sinistra di Juri Sicuranza (attuale sindaco facente funzione), anche Matteo Ferracani...