A Lucignano si apre una sfida tra due candidati alle prossime amministrative. Matteo Ferracani annuncia la sua candidatura e si concentra su sicurezza e turismo come temi principali del suo programma. A distanza di poche settimane, anche Juri Sicuranza, attuale sindaco facente funzione, aveva annunciato la sua intenzione di correre per la carica di primo cittadino.

A poche settimane di distanza dalla candidatura per il centro sinistra di Juri Sicuranza (attuale sindaco facente funzione), anche Matteo Ferracani scende in campo per la corsa a sindaco di Lucignano. Il consigliere comunale e capogruppo di opposizione ha ufficializzato la sua candidatura con una lista civica aperta al territorio, che potrà contare sul sostegno della coalizione di centrodestra. Ferracani siede nei banchi dell’opposizione dal 2019. Dal 2024, dopo la scomparsa di Paolo Mosconi, è diventato capogruppo della lista civica "Insieme per Lucignano". "Ho fatto opposizione cercando di lavorare in modo serio, senza polemica fine a se stessa", spiega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucignano, è una corsa a due. Ferracani si candida a sindaco: "Sicurezza e turismo tra le priorità"

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