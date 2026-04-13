Sabato sera, nel rione Borgo, il falò è stato acceso circa un minuto più tardi rispetto all’orario stabilito, causando l’intervento delle forze dell’ordine. Il sindaco ha ricordato l’importanza che i rioni rispettino le regole di sicurezza, in particolare durante gli eventi con fuochi aperti. Non si sono registrati incidenti, ma la situazione ha sollevato attenzione sulla gestione degli spazi pubblici in occasione delle tradizioni locali.

Sabato sera il rione Borgo ha acceso il pagliaio circa un minuto in ritardo, mandando in fumo la tradizionale sfida coi rivali del Mercato: una forma di protesta davanti a una grande affluenza di pubblico da varie regioni vicine (5mila i paganti) per la tradizionale festa dei falò a Rocca San Casciano. Ma perché il Borgo – a sorpresa – è rimasto fermo al segnale convenuto per la partenza? "Negli ultimi anni, la gara è diventata sempre più estrema – hanno risposto i responsabili –: accensioni in pochi secondi e rischi sempre maggiori. Inoltre, gli organi competenti (Comune e Comitato) non hanno mai proposto soluzioni a questa escalation e non sono intervenuti l’anno scorso, quando il Mercato avrebbe acceso con l’uso dei lanciafiamme".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rocca, il falò è rovente. Il sindaco sulla sicurezza: "I rioni rispettino le regole"

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