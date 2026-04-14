Dal consiglio regionale niet all' Anas dei porti | ora sta a Fedriga parlare con Roma

Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità un’ordinanza di diniego nei confronti del progetto denominato “Anas dei porti”. La decisione è stata presa con il voto di tutte le forze politiche presenti in aula. Ora spetta al governatore della regione avviare un confronto con le autorità romane per discutere la questione. Nessuna indicazione è stata fornita sui prossimi passi o sulle eventuali motivazioni alla base della decisione.

Dal consiglio regionale – non solo in maniera bipartisan ma unanime – arriva il niet all'“Anas dei porti”. Dopo l'approvazione della mozione all'ordine del giorno odierno, 14 aprile, il governatore Fedriga dovrà attivarsi con Roma per evitare che Porti d'Italia Spa, la società voluta dal.🔗 Leggi su Triesteprima.it Porti, nasce il percorso verso l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio(Adnkronos) – Un Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio per rispondere alla crescente difficoltà di reperimento di personale qualificato nel... Leggi anche: Sciopero internazionale dei Porti, presidio regionale Usb a Salerno