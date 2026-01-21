Porti nasce il percorso verso l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio

Porti annuncia la nascita dell’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio, un progetto volto a favorire la formazione e il rilancio delle competenze nel settore portuale, crocieristico e della blue economy. L’obiettivo è rispondere alle esigenze di personale qualificato, sostenendo lo sviluppo sostenibile e innovativo delle infrastrutture marittime della regione. Un passo importante per rafforzare il ruolo strategico dei porti nel contesto economico locale.

(Adnkronos) – Un Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio per rispondere alla crescente difficoltà di reperimento di personale qualificato nel settore portuale, crocieristico e della blue economy. Si è svolta ieri la prima riunione promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, compagnie armatoriali, imprese e sistema Its, con l’obiettivo di avviare un confronto esplorativo sulla creazione di un Hub della Formazione dedicato al sistema portuale laziale. Il porto di Civitavecchia, primo porto crocieristico del Mediterraneo e in costante e continua crescita, insieme ai porti di Fiumicino e Gaeta, rappresenta un sistema con un enorme potenziale occupazionale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

