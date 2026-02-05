Sciopero internazionale dei Porti presidio regionale Usb a Salerno

Questa mattina a Salerno i portuali si sono riuniti in presidio, unendosi allo sciopero internazionale dei porti. Con uno striscione e slogan chiari, “I portuali non lavorano per la guerra”, hanno chiesto di fermare le attività nelle banchine per tutta la giornata. Coinvolti 21 scali tra il Mediterraneo e il Nord Europa, l’azione mira a far ascoltare le loro ragioni contro il coinvolgimento dei porti nelle questioni di conflitto. La protesta si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione delle autorità e dei pass

"I portuali non lavorano per la guerra". È questo lo slogan lanciato da Usb in occasione dello sciopero internazionale dei porti, che coinvolgerà per l'intera giornata del 6 febbraio 21 scali tra Mediterraneo e Nord Europa. In Campania, sarà il Porto di Salerno il teatro di una mobilitazione che. La piattaforma di sciopero lega il rifiuto dei portuali di trattare carichi bellici e il contrasto alla militarizzazione dei porti alla rivendicazione di un salario legato all'aumento del costo della vita. I portuali non lavorano per la guerra. E' con queste parole che i sindacati di Enedep di Grecia, Lab dei Paesi Baschi, Liman-Is di Turchia, ODT del Marocco e USB in Italia hanno chiamato la Giornata di sciopero internazionale dei porti. Da Atene a Genova, passando per Rabat, per i Paesi baschi, arrivando fino ad Amburgo e negli Stati uniti Venerdì 6 febbraio molti porti.

